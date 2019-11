OM : Parisien et critique contre l'OM, forcément ça clashe !

Dans : OM.

Grâce à sa victoire face à Brest, vendredi soir, l'OM est assuré d'être dauphin du PSG à l'issue de la 15e journée. Mais pour Dominique Séverac cette place de second ne veut absolument rien signifier.

Qu'elle semble loin la lourde défaite de l'OM face au rival du PSG. Depuis ce 4-0 reçu au Parc des Princes, suivi d'une élimination à Monaco en Coupe de la Ligue, les Marseillais restent sur quatre victoires en championnat, une série qui permet aux hommes d'André Villas-Boas s'occuper la deuxième place de Ligue 1. Cependant, cette série, que seul le PSG avait effectué cette saison, n'arrive pas à convaincre le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, comme ce dernier l'a confié, en forçant volontairement le trait, sur le plateau de L'Equipe.

« C’est clair que Villas-Boas à la mainmise sur son groupe. Marseille reste sur une belle série de quatre victoires consécutives. Mais dans ce championnat, il suffit de seulement ça pour décrocher les autres. Qui dit que Lyon ne va pas faire cette série ? Qui dit que Monaco ne va pas faire cette série ? Les dauphins du Paris Saint-Germain, on en a eu dix depuis le début de la saison. Les gens sont dans le conjoncturel et l’immédiateté mais il n’y a pas de raison que Marseille reste deuxième de Ligue 1 », a conclu Dominique Sévérac, histoire de faire réagir. Ce que le journaliste du Parisien a réussi, la team 1er degré qui n'a pas regardé l'émission lui étant tombée sur le dos via les réseaux sociaux avec son lot d'insultes.