OM : Balotelli à l'OM ou pas, le neveu de Raiola sème le trouble !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le dossier Mario Balotelli est devenu beaucoup plus flou depuis 24 heures, la signature de l'attaquant italien à l'Olympique de Marseille est subitement moins imminente qu'il y a quelques jours. Plusieurs voix se sont en effet élevés pour indiquer que l'attaquant italien avait peut-être changé d'avis concernant son futur club, et même que l'OM et Nice avaient totalement stoppé les négociations sur le cas de Mario Balotelli, la différence entre le prix proposé par Marseille, à savoir 3ME, et la demande du Gym, 10ME, étant trop grosse.

Et comme si cela ne suffisait pas, c'est Enzo Raiola, neveu de Mino Raiola et considéré comme l'ombre du puissant agent de Super Mario, qui en rajoute un peu. Répondant, via Instagram, à une question sur l'avenir de Mario Balotelli, Enzo Raiola a été bref. « Où va signer Balotelli? Pour l'instant c’est à Nice », a répondu le neveu de Mino Raiola, histoire de ne pas prendre des risques excessifs dans un dossier qui ne semble pas le plus simple du monde à finaliser. Et en attendant, l'attaquant italien, toujours sous contrat avec l'OGC Nice, n'a pas repris l'entraînement, ce qui forcément pourrait finir par devenir gênant.