OM ‍: Papin vers un départ en urgence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après un coup de chaud au coeur de l’automne, Jean-Pierre Papin a retrouvé les commandes de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, en National 3.

Le calme est revenu mais le légendaire attaquant du club phocéen est titillé par un départ. La preuve, selon Foot Mercato, il est l’un de deux favoris pour récupérer le poste d’entraineur de Martigues, après le limogeage de Thierry Laurey. JPP est en concurrence avec Frédéric Bompard pour récupérer la formation dernière de Ligue 2, et déjà presque condamné à un retour express en National. Cette perspective aurait néanmoins de nombreux avantages pour Papin, qui resterait ainsi dans la région où il habite, et prendrait un projet d’un meilleur niveau que la réserve de l’OM, qui évolue en National 3. Néanmoins, avec déjà 8 points de retard sur le maintien à mi-parcours, la formation martégale est en très mauvaise posture et la proposition peut aussi ressembler à une énorme galère.