OM : Pape Diouf veut revoir Marseille rival du PSG !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Une victoire vendredi soir contre Montpellier, au Vélodrome, et l'Olympique de Marseille finira à la cinquième place de Ligue 1 au détriment du club héraultais. Mais cela ne suffira pas à calmer les supporters de l'OM, furieux des résultats du club phocéen cette saison. Et si Rudi Garcia va payer le prix de ce fiasco, Pape Diouf estime qu'il est désormais temps que Frank McCourt réinstalle l'Olympique de Marseille durablement comme un vrai rival du Paris Saint-Germain et pas comme un second couteau de la Ligue 1.

Invité d'un colloque, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille s'est confié à La Provence. « Les dirigeants de l'OM peuvent créer ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, si les résultats ne sont pas bons, leur gestion est jugée néfaste. C’est ce qui se passe aujourd'hui. L'OM de Tapie était aux yeux des gens le vrai OM. Quand le club gagne, c'est toute la ville qui en ressent le bénéfice. L'OM doit avant tout être le vrai rival du PSG. Une vraie cylindrée sur le plan national, un club qui termine constamment dans les trois premiers du championnat. Ensuite, on peut envisager l'optique européenne qui, à mon sens, est un plus. La finale de la Ligue Europa n'a pas redonné au club l'aura dont il a su bénéficier par le passé », constate, visiblement désolé, un Pape Diouf, qui espère que les décisions prises cet été seront les bonnes pour l'OM.