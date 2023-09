OM ‍: Pablo Longoria va aussi sauter, il assure avoir des preuves

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la stupeur générale, la réunion de lundi soir au centre d’entraînement RLD entre les Ultras et la direction de l’OM a abouti à la démission de Marcelino. L’état-major du club et notamment Pablo Longoria sont toujours visés.

Après seulement cinq journées, le torchon brûle à l’Olympique de Marseille. Malgré un jeu soporifique, l’équipe de Marcelino est invaincue. Mais cela ne suffit pas à éviter la crise. Même si le technicien espagnol n'était pas au coeur des problèmes mis en avant par les responsables des groupes de supporters lors de la réunion de lundi soir avec Pablo Longoria et d’autres dirigeants de l’OM, il a annoncé sa démission à son groupe et au club ce mardi matin.

C'est le feu à l'OM, les supporters déclenchent la guerre https://t.co/XHVLXIs4lb — Foot01.com (@Foot01_com) September 19, 2023

Un vrai coup de tonnerre qui pourrait en provoquer un autre. En effet, la gestion de Pablo Longoria est toujours dans le viseur des supproters. La tenue du centre de formation et la potentielle mise à l’écart de certains « minots » est un problème autrement plus grave soulevé par les Ultras. Sur son compte Snapachat, Hamza Baggour, membre des South Winners, a promis des preuves imminentes qui permettront de comprendre pourquoi les responsables des associations de supporters exigent le départ de Pablo Longoria, promis à un sort à la Jacques-Henri Eyraud. « Petit message à toutes les personnes qui prennent la défense du président ! On ne vous oublie pas comme sous l’ère Eyraud à vouloir nous abattre sur la place publique. Une chose que ça bouge, vous changez de camps (…) Aujourd’hui, le club va mal, dans tous les sens du terme. Nous défendrons toujours l’institution quoi qu’il en coûte » explique-t-il avant de poursuivre.

Des preuves contre Longoria bientôt divulguées ?

« Soyez patients, bientôt vous verrez par vous-même. Des preuves viendront confirmer nos dires. Finie la rigolade ! Ecoutez bien. La règle première à Marseille, elle est claire et simple : on ne touche pas à nos minots !!! » a publié le membre des South Winners, sous-entendant clairement qu’il sait des choses qui ne sont pas encore sorties dans la presse au sujet du centre de formation de l’Olympique de Marseille et de potentiels agissements de Pablo Longoria et des dirigeants phocéens. Une référence aux accusations perpétrées par certains supporters, qui estiment que la direction de l'OM privilégie des joueurs étrangers aux jeunes issus de la région pour intégrer le centre de formation. Le torchon brûle comme rarement en ce début de saison 2023-2024 à Marseille, alors que Longoria était pourtant adoubé par tout un peuple il y a de cela quelques semaines.