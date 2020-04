OM : Alvaro Gonzalez a bien l'intention de rester à Marseille

Dans : OM.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez patiente afin de savoir comme cela va se terminer mais il est serein concernant sa carrière à l'OM.

Comme l'ensemble des joueurs prêtés cette saison, Alvaro Gonzalez est actuellement dans une situation complexe, puisque le contrat signé par l’Olympique de Marseille le lie jusqu’à la fin de la saison actuelle, dont la date est actuellement inconnue. Et comme l’OM a bien l’intention de lever l’option d’achat, il va falloir que Villarreal et le club phocéen s’entendent sur la fin du contrat de prêt et le début du prochain contrat du défenseur espagnol, vraie bonne pioche du dernier mercato estival de Marseille. Interrogé en plein confinement par TF1, Alvaro Gonzalez reste zen, laissant le soin à l’OM et à Villarreal de s’entendre, lui ayant bien l’intention de poursuivre avec le club marseillais lors des saisons à venir.

« On avait un accord avec Villarreal pour que je signe en fin de saison. J’avais une petite clause qui stipulait que je devais jouer cinq matchs cette saison pour signer 3 ans de plus pour l’Olympique de Marseille. Mais l’inconnue c’est que la saison n’est pas terminée et on espère que le championnat se termine pour que mon option d’achat soit levée. Les deux clubs sont en discussions pour savoir ce qu’il faut faire si jamais la saison s’arrête là parce qu’on ne sait pas comment vont se gérer les contrats, il y a beaucoup de cas différents. Moi je veux rester ici parce que je me sens bien, j’aime bien et parce que l’Olympique de Marseille a compté sur moi que je sois ici 4 ans », a confié Alvaro Gonzalez, qui espère que la saison 2019-2020 se terminera et permettra à l’OM de valider officiellement son ticket pour la prochaine Ligue des champions.