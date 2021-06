OM : La folle rumeur Coutinho débarque du Brésil

Dans : OM.

Relayée depuis plusieurs jours sur Twitter, la folle rumeur de la venue possible de Philippe Coutinho à l'Olympique de Marseille est désormais évoquée au Brésil.

Tout comme la rumeur de la vente de l’Olympique de Marseille à un prince saoudien, les réseaux sociaux bruissent depuis des semaines sur la possible venue de Philippe Coutinho à l’OM. Encore sous contrat deux ans avec le FC Barcelone, où il touche 23ME par saison, le milieu offensif brésilien est clairement au placard et le Barça ne sait plus vraiment comment se débarrasser de Coutinho, lequel a été prêté au Bayern Munich, sans que le club allemand lève l’option d’achat. Même si cette opération ressemble à un fantasme, Raisa Simplicio, journaliste brésilienne qui avait notamment évoqué l’intérêt de Pablo Longoria pour Gerson, avoue que cela ne serait pas si fou que cela de voir l’international brésilien de 28 ans à l’OM, notamment parce c'est un joueur que Jorge Sampaoli apprécie énormément.

« J’ai entendu certaines rumeurs qui font état d'une approche des dirigeants de l’Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n’ai pas d’informations précises. Mais c’est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans dans un club il exige énormément de recrues. Et je sais que Coutino est un joueur qui plaît énormément, donc cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait une tentative d’approche pour sonder le clan du joueur brésilien. Mais je vous promets de vous tenir au courant dès que j'aurai quelque chose de concret à ce sujet », a confié, lors d’une émission sur le média marseillais Sport Medi, la journaliste brésilienne. Il est cependant clair que le Barça ne laissera pas partir Philippe Coutinho même sous forme de prêt aussi facilement que cela, et l'Olympique de Marseille n'a aucun joueur à mettre dans la balance dans une possible opération. Mais rêver ne coûte rien.