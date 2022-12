OM : Pablo Longoria fait oublier Eyraud à la LFP

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Président de l'OM depuis février 2021, Pablo Longoria continue de s'imposer un peu plus dans le paysage du football français. Le dirigeant espagnol vient d'être intronisé au conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnelle (LFP).

Ce mardi 6 décembre 2022, l'assemblée générale de la LFP a été réunie pour procéder au renouvellement partiel des présidents de Ligue 1 au conseil d'administration. Le 9 novembre dernier, Joseph Oughourlian, président du RC Lens et Dmitry Rybolovlev, président de l’AS Monaco avaient également rejoint ce conseil d'administration. La LFP a expliqué cette décision d'ajouter le président de l'OM dans un communiqué.« Réunie le 6 décembre 2022, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé au renouvellement partiel du Collège des présidents de Ligue 1 du Conseil d’Administration de la LFP. À l’issue du vote de l’Assemblée Générale de la LFP, Pablo Longoria, Président de l’Olympique de Marseille, a été élu au Conseil d’Administration de la LFP. Il succède ainsi à Jacques-Henri Eyraud » a expliqué la ligue qui gère le football français.

Pablo Longoria toujours plus ambitieux avec l'OM

Le jeune dirigeant de 36 ans montre aux supporters marseillais qu'il compte bel et bien rester longtemps dans la cité phocéenne. L'ancien directeur sportif de Valence occupe également cette fonction à Marseille. Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria tente de redorer le blason marseillais, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Durant cette trêve internationale, l'OM est actuellement quatrième et éliminé de toutes les compétitions en Europe. Le club phocéen se prépare à la reprise du championnat et l'ouverture du mercato hivernal. Plusieurs changements dans l'équipe sont attendus cet hiver pour permettre à l'équipe de réaliser une meilleure seconde partie de saison. L'objectif de l'OM est désormais de faire un beau coup parcours en coupe de France et de terminer sur le podium de la Ligue 1 pour participer à la prochaine formule de la C1. Pablo Longoria est motivé pour donner un nouveau souffle à l'OM.