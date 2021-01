OM : Pablo Longoria donne une leçon de mercato

Dans : OM.

Actif en cette période de mercato hivernal, Pablo Longoria fait plaisir aux supporters de l’OM en redonnant un peu d'espoir.

L’ancien directeur sportif du FC Valence est un hyperactif qui aime que les choses soient anticipées afin de faciliter la vie de son entraîneur. Après 18 jours de mercato hivernal, il a déjà bouclé le prêt de Kevin Strootman au Genoa et la venue de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Et très rapidement , il pourrait réaliser le gros coup du mercato hivernal en France avec la venue d’Arkadiusz Milik en provenance de Naples pour 11 ME bonus compris. Un véritable coup de génie, du moins c'est ce que l'OM espère, qui laisse sans voix un agent bien implanté sur le marché italien, interrogé par La Provence.

« Si l’OM le recrute, on peut offrir une médaille à Pablo Longoria » s’enthousiasme un agent anonyme qui oeuvre en Série A, avant de poursuivre au sujet de Milik et de l’OM. « La saison passée, il n’a pas voulu prolonger et il se retrouve en fin de contrat en juin. Il gagne 2,5 ME net à l’année, ça veut dire 5 ME brut, soit plus de 400.000 euros par mois. L’été dernier, il avait trouvé un accord avec la Roma pour 4 ME net, donc 8 ME brut, soit 700 000 euros par mois. Il avait finalement fait machine arrière. Les dirigeants du Napoli demandaient plus de 15 ME de transfert, et maintenant ils ont peur qu’il parte libre… » explique cet agent pour démontrer à quel point le directeur sportif marseillais Pablo Longoria est en passe de réaliser un coup de maître. Pour rappel, l’Olympique de Marseille a convaincu Naples avec une formule de prêt de 18 mois avec une option d’achat estimée à 8 ME cash + 3,5 ME de bonus. Un deal qui semble relativement correct pour un joueur de la qualité d’Arkadiusz Milik, même s'il faut rappeler que ce dernier sera libre dans six mois.