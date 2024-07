OM ‍: Ounahi viré, ça tourne au clash

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Auteur d’une saison décevante avec l’OM, Azzedine Ounahi a reçu des offres exotiques mais entend bien rester en Europe. Son club l'invite toutefois à plier bagage.

L’Olympique de Marseille est un des acteurs majeurs du marché des transferts en ce qui concerne les clubs français. Actif à la fois au niveau des arrivées comme des départs, le club olympien espère toujours alléger sa masse salariale, et le départ d’Iliman Ndiaye vers Everton est déjà programmé. L’OM sera attentif aux offres pour Ismaïla Sarr et d’autres joueurs comme Jordan Veretout. A l’instar d’Aubameyang, Azzedine Ounahi pourrait quitter Marseille dans les prochains jours. L’ancien angevin, arrivé il y a un an et demi en provenance d’Angers après une Coupe du Monde pleine avec le Maroc, a reçu des offres d’Arabie Saoudite si l’on se fie aux informations recueillies par La Tribune Olympienne. Cependant, le joueur souhaite de son côté rester en Europe et espère même être un joueur de l’OM l’an prochain pour enfin s’imposer comme un titulaire dans l’équipe.

Ounahi veut rester, l’OM à l’écoute d’offres pour le vendre

🚨L'OM a placé Azzedine Ounahi 🇲🇦 sur le marché des transferts !!!



🗞️ @LaMinuteOM_ pic.twitter.com/w1wElFFqYk — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) July 2, 2024

Le joueur n’a pas l’intention de bouger, ce qui était également l’ambition de l’OM il y a quelques semaines. Cependant, la donne semble avoir changé et désormais, Pablo Longoria y réfléchira à deux fois en cas d’offre sur la table pour celui qui a inscrit deux buts en 21 apparitions de Ligue 1 cette saison. Le Marocain a été placé sur la liste des transferts mais a encore trois ans de contrat sur la Canebière et il y a fort à parier que l’OM ne le vendra pas à n’importe quel prix. Si les équipes saoudiennes ayant formulé une offre pour Ounahi n’ont pas fuité, ces dernières vont devoir tenter le tout pour le tout au niveau du salaire pour convaincre un joueur qui n’a visiblement pas envie de plier bagage. D’autant que l’entrejeu peut vite être un problème pour l’OM si les départs envisagés pour Kondogbia et Veretout se confirment. Le mercato marseillais sera quoi qu’il arrive agité dans les deux sens jusqu’au 30 août, date de fermeture du marché des transferts en France.