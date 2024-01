OM ‍: Ounahi retenu, Gueye éjecté… Longoria fait le point

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lors de la présentation de Jean Onana ce jeudi, Pablo Longoria s’est exprimé sur plusieurs dossiers. Le président de l’Olympique de Marseille a évoqué les situations de certains joueurs, à commencer par Pape Gueye, poussé vers la sortie.

Dans les plans de Pablo Longoria, Jean Onana ne sera pas la seule recrue de l’Olympique de Marseille cet hiver. Le président marseillais espère aussi amener de la concurrence au poste de Renan Lodi. « Je reste positif, a annoncé le dirigeant face aux médias. On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d'arrière gauche avec un joueur pouvant évoluer dans un système à quatre ou à cinq derrière. »

Ounahi ne devrait pas bouger

Quant à l’entrejeu, le club phocéen ne semble pas envisager un autre recrutement après l’ancien Lensois. « Au milieu, on voulait bouger vite avec un joueur qui connaissait le championnat et pour créer de la concurrence, a expliqué Pablo Longoria. (...) Chercher à se renforcer pour un mois (le temps de la CAN, ndlr) ? On considère que ce n'est pas notre stratégie. »

Pablo Longoria s’est également exprimé sur les possibles partants. Une liste qui, selon lui, ne contient pas le nom d’Azzedine Ounahi malgré les bruits de couloir à son sujet. « J’ai lu plusieurs rumeurs, mais ce n'est pas un joueur qui est à vendre ou pour lequel on cherche quelque chose, a clarifié l’Espagnol. Au contraire, c'est un joueur qui a donné de très bonnes performances dans les dernières semaines de compétition. On est très contents avec lui. »

Idem pour l’attaquant Vitinha qui, de toute façon, n’a pas reçu d’offre cet hiver. En revanche, la situation est différente en ce qui concerne Pape Gueye. Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain a refusé deux offres de prolongation. Fidèle à sa politique, Pablo Longoria souhaite donc pousser l’international sénégalais vers la sortie avant la fin du mois de janvier.

« Pour Pape Gueye, c'est un joueur qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. On a proposé des offres de prolongation cette saison, la deuxième c'était pendant le mois de décembre. Le joueur n'a pas donné suite. A six mois de la fin du contrat, c'est bien sûr une possibilité qu'il y ait un départ lors de ce mercato d'hiver. On s'était donné une deadline pour réfléchir, le 6 ou 7 janvier, et on n'a pas reçu de réponse. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties », a répondu le président déçu du choix de son joueur.