OM : Ounahi remplaçant, le calvaire va durer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a ramené un succès très précieux de Rennes ce dimanche soir en Ligue 1. Encore une fois, Azzedine Ounahi se sera contenté de quelques minutes de jeu.

Après ses deux revers de suite contre le PSG et Annecy, l'OM a relevé la tête en battant le Stade Rennais ce dimanche en Ligue 1. Un but de Sead Kolasinac aura suffi au bonheur des Phocéens, qui ont fait un petit trou avec la troisième place occupée par l'AS Monaco. Cependant, certains détails font parler sur la Canebière ces dernières heures. Et Azzedine Ounahi, recruté cet hiver lors du mercato pour 8 millions d'euros, est concerné. Car depuis son arrivée à l'OM, le Marocain ne grappille que quelques minutes ici et là. Contre Rennes, le milieu de terrain est encore rentré en toute fin de match. Mais pour Hakim Zhouri, rien d'alarmant pour le moment.

Ounahi, l'OM n'a rien promis

Après la rencontre face à Rennes, le journaliste pour Les Lions de l’Atlas a en effet indiqué sur Football Club de Marseille au sujet d'Ounahi : « C’est compliqué de le juger sur 5/6 minutes. Là le score était fait et il est rentré pour poser le pied sur le ballon. C’est ça qui a motivé son entrée sur les cinq dernières minutes. Je ne l’ai pas trouvé transcendant. Après c’est compliqué de se mettre en jambes sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire. Ce serait peut-être mieux de le voir rentrer un peu plus tôt, sur une demi-heure par exemple », a notamment indiqué Hakim Zhouri, qui devrait-là éclairer les fans les plus inquiets concernant le traitement infligé à Azzedine Ounahi. Reste à savoir combien de temps cette tendance durera réellement...