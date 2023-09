OM ‍: Ounahi en Arabie Saoudite, il tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lors du match nul concédé à Nantes (1-1) vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Marcelino a de nouveau laissé Azzedine Ounahi sur le banc des remplaçants. Pas sûr que le milieu de terrain accepte cette situation très longtemps, le mercato n’étant pas terminé dans certains pays.

Rien ne change pour Azzedine Ounahi. Pour le troisième match consécutif, le milieu de l’Olympique de Marseille a dû se contenter d’observer ses coéquipiers. L’ancien Angevin n’est même pas entré en jeu contre le FC Nantes vendredi soir. Et pendant ce temps-là, malgré plusieurs courtisans annoncés dont le Racing Club de Lens, un départ n’était pas d’actualité dans les dernières heures du mercato.

Ounahi peut encore partir

« C'est le coach qui prend les décisions sur le terrain, avait lâché le président Pablo Longoria face aux médias. Mais en cette fin de mercato, il n'y a aucun sujet concernant Ounahi, il va continuer avec nous. C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place sur le terrain. » Pour le moment, il est clair qu’Azzedine Ounahi n’a pas les faveurs de Marcelino. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a clairement indiqué qu’il préférait d’autres joueurs dans l’entrejeu.

Pas sûr que l’international marocain se contente de son statut de remplaçant. Rappelons que le mercato n’est pas encore fermé dans certains pays. C’est pourquoi le journaliste Nabil Djellit envisage toujours un départ du Marseillais. « Ounahi est de nouveau remplaçant à l'OM. Au moment de son recrutement, on lui avait vendu un autre rôle, a rappelé notre confrère sur le réseau social X. Pour rappel, l'Arabie Saoudite ferme le 7 septembre. Va falloir rester attentif. »

Ounahi 🇲🇦 était convoité par énormément de clubs, même de très gros clubs en Espagne Italie et en Angleterre. Marcelino doit vraiment lui trouver une solution pour jouer sinon ça va être autre histoire au mercato d’hiver. #TeamOM pic.twitter.com/zXt2o0h6gD — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 1, 2023

Et si Azzedine Ounahi devait finalement rester, sans que sa situation n’évolue pendant la première partie de saison, le compte La Minute OM s’attend à des envies d’ailleurs en janvier prochain. « Ounahi était convoité par énormément de clubs, même de très gros clubs en Espagne, en Italie et en Angleterre, a énuméré le spécialiste du club phocéen. Marcelino doit vraiment lui trouver une solution pour jouer sinon ça va être une autre histoire au mercato d’hiver. » Avec la Ligue Europa et l’enchaînement des matchs, le milieu polyvalent verra sûrement son temps de jeu augmenter.