OM ‍: Ounahi à la rue, Pau Lopez en sauveur à Villarreal

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Si l’Olympique de Marseille est passé tout proche de la correctionnelle ce jeudi soir lors des huitièmes de finale retour de l’Europa League du côté de Villarreal (défaite 3-1 après la victoire 4-0 à l’aller), Jean-Louis Gasset a été sauvé par Pau Lopez, mais pas par Azzedine Ounahi.

L’ombre de la remontada, subie par le PSG sur la pelouse du Camp Nou face au Barça en 2017, a clairement plané au-dessus du Stade de La Cerámica ce jeudi soir. Alors que le club phocéen disposait d’un énorme avantage après avoir gagné 4-0 à l’aller au Vélodrome la semaine passée, Marseille a bien failli se faire renverser par Villarreal. Dans un match à sens unique, le club espagnol n’était effectivement plus qu’à un but d’égaliser en menant 3-0 grâce à des buts de Capoue (32e), Sorloth (54e) et Mosquera (86e). Tout proche mais à la fois un peu loin, puisque dans le temps additionnel, Clauss a refroidi le bouillant public espagnol en marquant le but de la qualification (94e).

Ounahi inquiète à Marseille

Lors de cette rencontre, plusieurs joueurs de l’OM ont clairement failli en affichant un visage pas encore vu depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. Et le principal flop de ce match peut être Azzedine Ounahi. Titularisé aux côtés de Veretout et Kondogbia dans le milieu marseillais, l’international marocain est apparu complètement perdu sur le terrain jusqu’à sa sortie à la 78e minute de jeu. Sur les réseaux sociaux, le milieu marocain, qui peine vraiment à trouver son meilleur niveau depuis son arrivée sous le maillot marseillais en janvier 2023 après sa belle Coupe du Monde, a pris une belle vague de critiques.

La mi-temps de Ounahi contre Villarreal. pic.twitter.com/LUkf7lvIhT — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) March 14, 2024

Ounahi est catastrophique il est pas du tout dans le ton d'un match de coupe d'Europe

Mais ses compagnons c'est pas bon non plus Veretout fantomatique et Kondo je comprends pas son jeu ce soir — cordo.bastien (@cordobastien) March 14, 2024

Vous pensez que le conseiller de Longoria il va aussi faire le tour des chaînes pour entrer dans Ounahi comme il l'avait fait pour Clauss ? — Mansour Loum-Kouassi 🇸🇳⭐🇨🇮⭐⭐⭐ (@Mansour_Loum) March 14, 2024

Pau Lopez sauveur de l’OM

À contrario, Marseille a pu compter sur les exploits de son gardien Pau Lopez pour se qualifier en quarts de finale. Alors que son équipe a pris l’eau pendant 90 minutes, le portier espagnol, pourtant souvent critiqué au Vélodrome, a sorti quatre arrêts de grande classe pour permettre à son OM de rester en vie jusqu’à la qualification finale. Et ça, les suiveurs de Marseille n’ont pas manqué de le souligner dans l’après-match.

Jean-Louis Gasset : « Pau Lopez 🇪🇸 a été fondamental, c’est un leader du groupe. Il a fait un grand match.. il a été extraordinaire.» #TeamOM pic.twitter.com/ohPYeoHXC9 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 14, 2024

Je tenais à souligner l’immense match réalisé par Pau Lopez ce soir.



Sans lui, c’était certainement une défaite 6-0 et une honteuse élimination. pic.twitter.com/kV1EYNKrBA — MercatOM (@Mercat_OM) March 14, 2024