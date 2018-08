OM : Oubliez la saison dernière, Marseille est plus fort annonce Garcia

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Présent face aux médias ce vendredi, Rudi Garcia a évoqué l’état physique de ses trois recrues estivales.

Même s’il a disputé le match perdu à Nîmes (3-1) le 19 août, le défenseur central Duje Caleta-Car « n’est pas encore à 100 % » selon l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui sait que le Croate a aussi besoin d’un temps d’adaptation. Idem pour le milieu offensif Nemanja Radonjic qui a pourtant des chances de figurer dans le groupe pour affronter l’AS Monaco dimanche. « On verra demain comment il est », a confié Garcia avec prudence.

De son côté, Kevin Strootman a déjà convaincu le technicien à la Commanderie : « c'est plus simple puisqu’il s’est entraîné avec nous toute la semaine. » Le milieu néerlandais offrira une solution supplémentaire à Garcia dont l’effectif n’est pas si riche mais… « Quantitativement, on est un peu juste mais qualitativement, on a augmenté notre niveau par rapport à l’année dernière », a estimé le coach de l’OM, qui n’a pas recruté de latéral gauche ni d’attaquant, deux postes qui pourraient poser problème pendant la saison.