OM ou PSG, Zinedine Zidane se mouille enfin !

Zinedine Zidane cherche officiellement un club pour cet été. Ses priorités sont connues, et le PSG n'en fait toujours pas partie, au grand dam de Nasser Al-Khelaïfi. En revanche, il rêve secrètement de s'asseoir sur le banc de l'OM si jamais le club provençal changeait de dimension.

Pressenti pour être le futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a du avaler son chapeau en voyant Didier Deschamps être prolongé pour trois ans et demi. Le sélectionneur des Bleus a gagné sa place en allant en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire des Bleus. Si sa méthode ne convainc pas toujours, à l’image du jeu pratiqué par son équipe, l’efficacité est au rendez-vous et c’est la seule chose qui compte dans le football de nos jours. Résultat, Zizou va devoir prendre son mal en patience s’il veut réaliser son rêve d’entraîner l’équipe de France, et ce sera à priori pas avant 2026.

Zidane discret mais décidé sur son avenir

S’il profite actuellement de son « break » après la fin de son aventure au Real Madrid, deux ans d’attente sont suffisants à ses yeux et il est désormais l’heure de retrouver un poste sur un banc. Zinedine Zidane n’est pas un globe-trotter qui va écumer tous les championnats pour faire profiter de son expérience énorme en Ligue des Champions notamment. L’ancien numéro 10 des Bleus a ses certitudes, et il sait aussi entretenir le mystère, lui qui ne parle quasiment jamais à la presse et garde un cercle très proche et très fermé pour éviter les communications à outrance.

Mais ce jeudi, le média anglais bien informé The Athletic assure avoir discuté avec un membre très proche de l’entourage de Zidane, qui a dévoilé des informations précieuses. En effet, l’entraineur français envisage bien de reprendre un club cet été, pour repartir sur une nouvelle saison, mais pas forcément un nouveau challenge. La priorité de Zidane est en effet de retrouver son poste au Real Madrid. Il y a encore du chemin sachant que Carlo Ancelotti gère bien la barque, malgré des désaccords stratégiques avec Florentino Pérez. Ce que Zizou a aussi bien connu. Mais l’idée de revenir au Real une troisième fois est dans l’air, lui qui est comme chez lui dans la cité espagnole. A condition de se mettre enfin d’accord avec le président du Real, notamment sur l’épineux dossier de la gestion des transferts.

Le Real, la Juventus et l'OM !

Le deuxième choix du récent cinquantenaire derrière le Real Madrid serait un autre retour, à savoir à la Juventus Turin. Le club du Piémont vit une période difficile après différentes affaires et malversations, et va tenter de repartir de zéro l’été prochain. Un projet radicalement différent, avec possiblement l’absence de Ligue des Champions, mais dans un club que Zidane n’a jamais oublié. Enfin, le troisième choix du Français pour sa carrière d’entraineur risque de faire parler, car le bourreau du Brésil en 1998 rêve d’un jour pouvoir entrainer… l’OM. The Athletic le précise, si jamais Marseille devait un jour avoir un projet qui le met en position de frapper fort en Europe, alors Zidane serait partant pour s’asseoir sur le banc du Vélodrome. De quoi faire saliver ceux qui rêvent d’un rachat du club par des fonds saoudiens, pour donner des moyens colossaux au club provençal.

Enfin, dans cet article du média anglais, il est forcément question du PSG, mais pas dans des propos visant à donner le sourire à Nasser Al-Khelaïfi. Il est en effet rappelé que Zizou a plusieurs fois refusé les approches du Qatar, y compris l’été dernier. Et ce n’était pas seulement parce qu’il se voyait bien devenir sélectionneur de l’équipe de France cet hiver. Mais son respect et son amour pour Marseille rendent à ses yeux une arrivée en grandes pompes au PSG difficile à envisager. Paris est prévenu, malgré sa pléiade de stars, Zinedine Zidane penche pour l’OM.