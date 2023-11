OM ‍: Opéré à Lyon, Rongier sera absent trois mois

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est un coup dur pour le joueur et l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier ne rejouera pas au football avant la fin du mois de février 2024 suite à sa blessure au genou.

L’OM traverse une période délicate en Ligue 1, et les choses ne vont pas se simplifier puisque l’Agence France Presse révèle ce lundi que Valentin Rongier a été opéré ces dernières heures d’une fracture de la rotule du genou gauche. Une intervention chirurgicale qui s’est déroulée dans la célèbre clinique où officie le célèbre Docteur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste des opérations du genou et qui a déjà soigné de très nombreux sportifs. Le joueur phocéen a confirmé sur les réseaux sociaux que l'intervention s'était bien déroulée : « Opération terminée ! Tout s’est très bien passé, place à la rééducation et on se voit très vite sur les terrains. Merci à tous pour vos messages. »



Opéré du genou

gauche, le capitaine de

l'OM Valentin Rongier sera absent trois mois.



Blessé contre Lille le

4 novembre dernier (0-0), le capitaine de l'Olympique de Marseille Valentin

Rongier sera absent trois mois.

Le milieu a été opéré

lundi à Lyon… pic.twitter.com/FV7TySfRqD — 𝕂𝕒𝕚&𝕂𝕖𝕟𝕫𝕒 (@KaiKenza) November 13, 2023

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’était sérieusement blessé le week-end dernier lors de la réception de Lille au Vélodrome, et Valentin Rongier avait rapidement compris que ce souci au genou était sérieux. Selon l’AFP, le retour de l’ancien Nantais ne se fera pas avant trois mois, soit vers la fin du mois de février 2024. Compte tenu de l'impact de cette absence longue durée de Valentin Rongier, Pablo Longoria pourrait décider de faire venir un joker médical, mais à priori rien n'est encore décidé du côté de la Commanderie. Le nom de Yann M'Vila avait circulé ces derniers jours.