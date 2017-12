OM : On se moquait de l'OM Champion's Project ? Balbir se venge !

Dans : OM, Ligue 1.

La saison passée ayant été compliquée pour l'Olympique de Marseille, les critiques sont tombées sur Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, avec l'éternelle ironie sur l'OM Champion's Project lancé lors du rachat du club phocéen. Mais il n'empêche, cette saison tient réellement son rang, justifiant sportivement les millions d'euros investis par le milliardaire américain.

Sur ButFootballClub, Denis Balbir a tenu à mettre un tacle à ceux qui avaient osé chambrer l'Olympique de Marseille. « Sans faire de bruits, l'Olympique de Marseille tient le rythme du « Big 4 » français. Au début de saison, tout le monde se moquait du Champion's Project. Aujourd'hui, je n'entends plus les moqueries des spécialistes. C'était juste un terme donné par la présidence du club mais on en a fait des tonnes sur le sujet. Comme on attend beaucoup de l'OM, on est toujours plus sévère avec eux. On a dit de ce Marseille qu'il avait une défense centrale lourde, que Dimitri Payet n'était plus le joueur qu'il était, que Valère Germain ne marquait plus, que Kostas Mitroglou était un videur de boîte de nuit...Mais les résultats comptables sont là : sans être transcendant ou brillant, l'OM est en course pour le podium et qualifié pour les 16e d'Europa League. En état à 60% de ses possibilités et à ce stade de la saison, on ne peut être qu'optimiste pour la suite », a expliqué le journaliste, qui n'est pas rancunier puisque l'Olympique de Marseille a laminé son club préféré, l'ASSE.