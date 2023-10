OM-OM ‍: Les South Winners furieux d'être accusés

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'un des chauffeurs d'un bus transportant les supporters lyonnais a clairement fait savoir qu'il avait vu des membres des South Winners impliqués dans le guet-apens tendu dimanche soir à l'OL. L'association de supporters marseillais dément tout cela.

Déjà pointés du doigt suite à la fameuse réunion de début septembre avec Pablo Longoria, les South Winners ont évidemment rapidement compris que la situation pourrait devenir compliquée suite au témoignage d'un des chauffeurs des véhicules attaqués par des voyous dimanche sur la route du Vélodrome. Ce dernier a affirmé qu'il avait bien vu des membres de l'association présidée par Rachid Zeroual dans les groupes qui ont attaqué les bus lyonnais. Une présence qui serait totalement fictive si l'on en croit le démenti South Winners.

« Nous, South Winners 1987, groupe historique de supporters de l’Olympique de Marseille, ne pouvions rester silencieux face à ces agissements barbares que nous avons trop longtemps subis à l'occasion de nos nombreux déplacements pour suivre notre équipe à travers la France et l'Europe. Il est donc inconcevable pour nous d'imaginer reproduire ce que justement, nous condamnons, que les choses soient parfaitement claires et entendues de tous ! Ce qui devait être un match de football a été totalement gâché par l'agissement inqualifiable de quelques individus et nous sommes les premiers à subir de telles actions. Les préparatifs du tifo ont mobilisé durant plusieurs jours des centaines de personnes et une voile de 1 00m x 25m aurait dû être déployée. En cette période de vacances scolaires, plus d'une heure avant le match, le Virage Sud était déjà largement rempli. Les membres du noyau s'activaient pour rendre cette soirée inoubliable et les capos donnaient les consignes pour le déploiement du tifo et pour le respect de tous les acteurs présents, et les chants raisonnaient déjà fort (...) Selon certains témoignages et propos de journalistes, certains de ces casseurs portaient les couleurs et écharpes de l'OM et des Winners. Si tel est le cas, ces personnes n'ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu'il représente. Rappelons que la couleur orange qui caractérise notre groupe n'a pas été prise par hasard : c'est par opposition à toute forme de discrimination et contre les fascistes qui portaient des bombers que nous avons décidé il y a trente-six ans de prendre le contre­pied de ces bas du front en portant ces mêmes blousons à l'envers et dont la doublure était orange (...) Nous ne pouvons ainsi tolérer que l'agissement de certains individus cagoulés soient identifiés comme des "supporters" appartenant à notre groupe et agissent en son nom, c'est juste inacceptable et participe à de la diffamation pure et simple ! Que cessent la propagation de mensonges éhontés, de même que les raccourcis faciles et manichéens qui amènent à salir et discréditer l'image du SW87 ! Tout doit être mis en oeuvre pour retrouver ces personnes indignes de nos couleurs et de notre club centenaire », écrivent, dans un communiqué, les South Winners, convaincus que certains petits malins ont voulu se servir d'eux pour semer le chaos.