OM : Olivier Pickeu rêve d’Europe, avantage Marseille !

Dans : OM.

En quête d’un directeur général du football afin de remplacer Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille se penche sur Olivier Pickeu.

Licencié le mois dernier par Angers pour fautes graves, l’ancien directeur sportif du SCO devrait rebondir dans un top club de Ligue 1 dans les jours à venir. Mercredi, La Provence indiquait que l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille étaient notamment intéressé par l’homme qui a renfloué les caisses du club d’Angers avec les transferts de Nicolas Pépé à Lille ou encore de Jeff Reine-Adelaïde à Lyon. Néanmoins, le quotidien pro-OM était clair sur le fait que l’AS Monaco était en avance sur l’Olympique de Marseille pour attirer le très apprécié dirigeant français. Le son de cloche est différent ce jeudi dans les colonnes du journal Ouest-France, toujours bien informé sur le SCO d’Angers.

En effet, le média explique que Jacques-Henri Eyraud est très séduit par le profil d’Olivier Pickeu et que d’intenses contacts ont déjà eu lieu, facilités par Basile Boli, ambassadeur de l’Olympique de Marseille et qui connaît très bien l’ancien attaquant d’Amiens. Quid de l’AS Monaco, alors ? L’Equipe évoque également le dossier et pour le quotidien national, l’ASM a été nettement refroidie par le fait qu’Olivier Pickeu ait été licencié d’Angers pour fautes graves, sans que l’on sache précisément ce que lui reproche le SCO. Olivier Pickeu ayant envie de découvrir « l’univers de la coupe d’Europe et en particulier de la Ligue des Champions » dixit Ouest-France, l’OM a donc toutes ses chances. Avec un poste prestigieux de « Head of Football » à lui offrir. Ce qui est certain, c’est que l’ancien dirigeant d’Angers coche toutes les cases pour remplir le rôle que Jacques-Henri Eyraud souhaite confier à son futur homme fort du secteur sportif.