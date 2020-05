Mercato : Olivier Pickeu entre l’OM et Monaco !

Dans : OM.

Bien que critiqué, Andoni Zubizarreta a laissé un grand vide à l’Olympique de Marseille depuis son départ il y a deux semaines.

Pour gérer son secteur sportif, le club phocéen souhaite recruter au plus vite un Directeur Général du Football. Afin de parvenir à leurs fins au plus vite, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont mandaté le cabinet de chasseurs de têtes CAA, implanté aux États-Unis mais aussi en Europe, à en croire les informations de La Provence. Le média local précise par ailleurs qu’une short-list a été établie et que des personnes ont été contactées. Conseiller de Jacques-Henri Eyraud, l’Anglais Paul Aldridge n’est pas impliqué dans ce choix.

Le doute est encore total sur l’identité du futur directeur général du football. Ce ne sera pas Damien Comolli, qui n’a pas été contacté et qui fait partie du projet de rachat de Toulouse. En revanche, le nom d’Olivier Pickeu circule en interne même si le média explique que l’ancien directeur sportif d’Angers est également en contacts avancés avec Monaco. « Pour moi, c'est l'homme idoine pour l'OM, l'homme de la situation. C'est un gros bosseur, un homme de réseaux très influent, un winner, un homme courageux qui n'a pas peur d'affronter les tempêtes, un homme qui défend ses joueurs et son staff contre vents et marées, un trader extraordinaire qui a fait gagner des millions à Angers. Bref, un ancien buteur professionnel qui a l'étoffe d'un grand manager et qui finira dans un grand club européen » confie l’un de ses collaborateurs. Reste à voir si Olivier Pickeu a le profil pour collaborer avec Jacques-Henri Eyraud mais également avec André Villas-Boas, puisque le Portugais sera toujours le coach de l’OM l’année prochaine (sauf cataclysme).