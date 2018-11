OM : Olivier Giroud en janvier à Marseille, c'est déjà mort

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Il a suffi qu'un média reprenne une rumeur venue de France pour que certains s'emballent sur la possible venue d'Olivier Giroud à l'Olympique de Marseille dès le mercato d'hiver, Chelsea acceptant de prêter l'attaquant français à l'OM, ce dernier étant ensuite en fin de contrat. Mais, pour Le Phocéen, qui a pris des renseignements, tout cela relève du fantasme pur et simple. La signature à Marseille d'Olivier Giroud ne sera pas plus d'actualité en janvier 2019 qu'elle ne l'avait été lors du dernier mercato d'été, le champion du monde ayant bien vite fait taire les supputations sur son avenir à Chelsea.

Pour le média spécialisé sur l'Olympique de Marseille, cette histoire peut déjà être oubliée. « Renseignement pris, cela n'est pas du tout à l'ordre du jour dans le camp du joueur. Lors de son passage de Chelsea à Arsenal, Giroud s'est engagé pour 18 mois avec une saison supplémentaire en option. En septembre dernier, des dirigeants londoniens lui ont fait comprendre que cette solution était toujours d'actualité. Ensemble, ils ont prévu de faire le point un peu avant la fin de l'exercice. Il est donc fort peu probable qu'Olivier Giroud prenne une décision avant concernant son avenir. Et comme l'OM n'est vraiment pas en mesure de le faire douter avec une proposition supérieure à ce qu'il gagne à Londres... », fait remarquer, à juste titre, Le Phocéen.