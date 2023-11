OM-OL ‍: Marseille blanchi, un retrait de points pour Lyon ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, l’OM ne risque pas de sanctions de la part de la commission de discipline de la LFP après les incidents en marge du match contre l’OL. En revanche, le club de John Textor va jouer gros.

Ce soir, comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP se réunit. L’occasion pour elle d’évoquer les incidents en marge du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, avec l’attaque du bus lyonnais à plusieurs centaines de mètres du Vélodrome ainsi que les insultes et les gestes racistes des supporters de l’OL à l’intérieur du stade. Il y a quelques jours, Vincent Labrune a refilé la patate chaude à cette commission de discipline de la LFP en lui demandant de faire une exception et en se penchant sur ces incidents, y compris ceux en dehors du stade et qui concernent l’attaque du bus de l’Olympique Lyonnais.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP va donc entendre les dirigeants de l’OM puis ceux de l’OL. Mais elle n’a pas l’intention de traiter la moindre sanction contre Marseille en ce qui concerne l’attaque du bus lyonnais. En effet, la commission de discipline de la LFP ne souhaite pas se prononcer sur des troubles s’étant produits à plusieurs centaines de mètres du stade. L’organe disciplinaire ne devrait donc pas répondre favorablement à la demande de Vincent Labrune ce mercredi puisqu’elle a récemment rappelé au patron de la LFP qu’elle s’intéressait uniquement à ce qui se passait dans le stade lui-même (pelouse, tribunes, couloirs, salons...) ou dans sa périphérie immédiate (parvis, voies d’accès).

L'OL exposé à de lourdes sanctions, pas l'OM

Sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille devrait donc échapper ce mercredi soir à toute sanction, c'est désormais acté ou presque. Attaqué dans les rues de la cité phocéenne, l’Olympique Lyonnais risque gros en revanche et cela n’a bien sûr rien à voir avec l’attaque du bus. Toujours selon le quotidien national, la commission de discipline de la LFP a bien l’intention de se prononcer sur les saluts nazis, les cris de singes et les insultes racistes proférées par une partie du kop de l’OL à l’égard des supporters de l’OM à l’intérieur de l’Orange Vélodrome ce soir-là. Ce dossier a été mis en instruction et le verdict sera rendu le 22 novembre prochain. « Des sanctions seront forcément prononcées » selon L’Equipe qui évoque un huis clos partiel du Groupama Stadium, une interdiction de déplacement pour les supporters de l’OL, voire un retrait de point avec sursis « si la commission veut frapper fort ». L’OM n’a donc rien à craindre, au contraire de l’OL, qui va trembler dans les jours à venir.