OM : Un mercato de promu, Longoria accusé d'avoir tout faux

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a enregistré ce mercredi l'arrivée d'Issa Kaboré en prêt depuis Manchester City. Une dixième recrue qui interroge Nabil Djellit.

A Marseille, l'été est particulièrement chaud. L'OM s'est séparé de Jorge Sampaoli malgré la deuxième place acquise la saison dernière en Ligue 1. Igor Tudor l'a remplacé et depuis, le Croate travaille en accord avec Pablo Longoria sur le mercato de l'OM. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Phocéens sont très actifs. Ce mercredi, la direction marseillaise a officialisé la venue d'Issa Kaboré en prêt depuis Manchester City. La saison passée, le Burkinabé faisait le bonheur de Troyes, club dans lequel il a rayonné. Mais cette nouvelle arrivée, la dixième du mercato phocéen, interroge certains observateurs. C'est notamment le cas de Nabil Djellit.

L'OM, un mercato trop conséquent ?

La partie de Football Manager continue pour Longoria, 10e recrue pour l'OM ! 💙🤍



🇧🇫 Issa Kaboré

🇵🇹 Nuno Tavares

🇨🇱 Alexis Sanchez

🇨🇴 Luis Suarez

🇫🇷 Jonathan Clauss

🇪🇸 Ruben Blanco

🇫🇷 Jordan Veretout

🇫🇷 Isaak Touré

🇨🇩 Chancel Mbamba

🇫🇷 Samuel Gigot pic.twitter.com/ofC4ZTS8z0 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 17, 2022

Le journaliste a en effet fait part de son incompréhension sur son compte Twitter quant à la stratégie de l'OM sur le mercato. Selon lui, un club qui a récemment terminé deuxième de Ligue 1 n'est pas censé recruter autant. « 10 recrues à l'OM. Plus que 6 et le record d'Arles-Avignon en 2010 est atteint. Une équipe vice-championne de L1 devrait juste améliorer son effectif de 3 à 5 joueurs. Sinon j'aime bien Issa Kaboré. Seul hic, à 20 M€ l'option d'achat, on se doute bien qu'il est juste de passage », a notamment indiqué Nabil Djellit, qui pense que l'ajout de joueurs sans plan derrière n'est pas idéal pour préparer un projet à long terme. Toujours est-il que l'OM se renforce en vue de pouvoir faire bonne figure dans toutes les compétitions. Le retour de la Ligue des champions à Marseille sera un événement important pour la ville et les fans du club. Et l'arrivée de Kaboré ne sera sans doute pas la dernière de ce mercato. Un élément offensif voire un milieu de terrain sont ciblés. Du côté des départs, Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont poussés vers la sortie.