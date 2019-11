OM-OL : La surprise du chef Villas-Boas se confirme

Dans : OM.

Comme indiqué dès ce dimanche matin sur notre site, le onze de départ de l’OM face à l’OL ce dimanche va comporter une grosse surprise. Cela concerne l’attaque marseillaise…

En l’absence de Florian Thauvin, l’entraîneur phocéen André Villas-Boas semblait devoir choisir entre Nemanja Radonjic et Valère Germain au poste d’ailier droit. Mais selon les informations de RMC, qui confirme la tendance des dernières heures, c’est bel et bien Maxime Lopez qui va évoluer dans un rôle très inhabituel de milieu excentré face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Le jeune marseillais sera épaulé par Dario Benedetto et Dimitri Payet en attaque tandis que le milieu de terrain sera, comme face à Lille au Stade Vélodrome samedi dernier, composé de Valentin Rongier, Boubacar Kamara et Morgan Sanson.