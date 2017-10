Dans : OM, Ligue 1.

Il semble désormais acquis que Kostas Mitroglou fera ce dimanche soir à Strasbourg ses grands débuts en Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique de Marseille, même si on ne sait pas encore si l'attaquant grec sera titulaire. Après deux matchs très positifs avec la Grèce, Mitroglou va désormais devoir faire parler la poudre avec l'OM dans un championnat qu'il découvrira.

Ancien adversaire de Kostas Mitroglou au Portugal, Florent Hanin, défenseur français du club de Belenenses, évoque dans Aujourd'hui en France l'attaquant de Marseille. Et il pense que ce dernier a de quoi faire de belles choses en Ligue 1, même s'il ne s'enflamme. « L’OM a fait une belle affaire. J’ai joué deux fois contre lui la saison passée, et il a marqué les deux fois, alors je m’en souviens bien (sourire) Mitroglou est un grand gabarit, à l’aise dos au but, avec un bon pied gauche, un très bon jeu de tête et, surtout, il est adroit dans la finition, c’est un vrai buteur. Techniquement, c’est sûr que ce n’est pas Neymar, ce n’est pas un dribbleur. Il aurait plus le profil d’un Cavani, même s’il n’a pas son niveau. Je pense qu’il peut s’imposer. Il faut juste lui laisser un temps d’adaptation, parce que le Championnat de France est plus physique qu’au Portugal, où, en plus, il était très protégé en tant que buteur du Benfica. Il va falloir qu’il s’habitue à prendre quelques coups. Mais, s’il a des ballons, il sera là pour les mettre au fond, c’est certain », prévient Florent Hanin, convaincu que Kostas Mitroglou va rapidement se faire connaître des défenseurs de Ligue 1.