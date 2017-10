OM : Ocampos cartonne à Marseille, il dévoile son secret

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire presque indiscutable de Rudi Garcia à l’OM cette saison, Lucas Ocampos réalise un excellent début de championnat.

Avec quatre buts en cinq titularisations (il a été suspendu deux matchs contre Monaco et Rennes), Lucas Ocampos surprend tout le monde à Marseille. De retour de prêt cet été, l’Argentin aurait pu quitter le club au mercato, mais Rudi Garcia a insisté en interne pour conserver l’ancien ailier de River Plate. Bien lui en a pris puisque l’ex-Monégasque cartonne. Dans les colonnes de La Provence, le numéro 5 de l’OM a remercié l’ancien manager du LOSC et de la Roma.

« On a une bonne relation, il y a une confiance réciproque, je le respecte beaucoup. Quand un entraîneur et une équipe ont confiance en toi, ça change tout. Même le meilleur joueur du monde en a besoin. Je savoure. Le premier jour de stage en Suisse, on n’a pas beaucoup parlé, mais je voulais tout faire pour lui prouver que je méritais de rester. Je ne voulais pas repartir une nouvelle saison en prêt. Quand j’ai marqué contre Toulouse, c’était une belle manière de le remercier de m’avoir défendu en conférence de presse. Je veux lui démontrer à chaque match qu’il ne se trompe pas en me faisant jouer » a confié celui qui sera de nouveau suspendu pour le prochain match de l’OM, à Strasbourg dimanche prochain. Ce sera alors le moment de vérifier si Marseille n’est pas déjà Ocampos-dépendant…