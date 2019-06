OM : Objectif 60 ME en 10 jours pour Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille va devoir combler son absence de Coupe d’Europe par de grosses ventes au mercato.

Morgan Sanson, Florian Thauvin ou encore Maxime Lopez sont régulièrement annoncés sur le départ. Mais pour Jacques-Henri Eyraud, hors de question de brader les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Car selon les informations de L’Equipe, l’objectif du président olympien est de vendre pour près de 60 ME d’ici le 30 juin prochain, afin de clore l’exercice 2018-2019 avec le déficit le plus faible possible. Ce qui permettrait à Frank McCourt de ne pas remettre au pot, ce qu’il avait été contraint de faire l’été dernier.

« Pour éviter de s’investir personnellement cette saison, la direction de l’OM s’est voulue optimiste sur le volume des ventes et a confié à Frank McCourt ses objectifs au printemps : 60 ME garantis au 30 juin, et peut-être 80 ME si les astres sont alignés » explique le média, précisant que c’est Morgan Sanson qui est le plus proche d’un départ, des agents ayant été mandatés pour lui trouver une porte de sortie en Angleterre ou en Espagne, où sa cote est très élevée. Les offres ne sont en revanche pas nombreuses pour Florian Thauvin, lequel pourrait bien rester à la surprise générale. Mais à n’en pas douter, le mercato marseillais va s’accélérer dans les dix jours à venir, avec plusieurs départs espérés par la direction.