OM : Nuno Tavares s'écroule, Longoria active une piste au Brésil

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait se montrer très actif cet hiver sur le marché des transferts. Que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, Pablo Longoria a du pain sur la planche.

Igor Tudor et ses hommes ont réalisé une première partie de saison contrastée. Si des motifs d'espoir existent pour l'OM sur la scène nationale, la campagne de Ligue des champions a été désastreuse. Les finances du club phocéen ont repris un sacré coup et Pablo Longoria va devoir faire le nécessaire pour renflouer les caisses de l'OM. Raison pour laquelle le prochain mercato hivernal sera actif sur la Canebière. Déjà, Luis Suarez est parti en prêt avec option d'achat du côté d'Almeria. Il pourrait être suivi par Pape Gueye. Autres joueurs potentiellement sur le départ, Cengiz Under et Gerson. Outre les départs, l'OM lorgne aussi sur des joueurs à recruter pour renforcer l'équipe d'Igor Tudor. Révélation du début de saison puis beaucoup moins en forme, Nuno Tavares inquiète quelque peu. Pour le soulager, la direction marseillaise n'est pas contre recruter un nouveau latéral gauche.

L'OM séduit par Ayrton Lucas

Selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto, l’OM est très intéressé par la possibilité de recruter Ayrton Lucas (25 ans), qui évolue du côté de Flamengo. Flamengo, club qui souhaite s'offrir... Gerson. Mais le journaliste a aussi informé que le club brésilien a averti les Phocéens que Lucas souhaite rester au Brésil, alors qu'il est actuellement prêté par le Spartak. Reste à savoir si Pablo Longoria réussira à trouver les bons arguments pour le convaincre de changer d'avis ou si l'OM devra changer son fusil d'épaule pour recruter un autre joueur. En tout cas, le message est envoyé à Nuno Tavares, un nouvel élément va débarquer et le jeune Portugais va devoir redoubler d'efforts pour rassurer sur son niveau de jeu. Dans tous les cas, Marseille va devoir préparer l'avenir au poste de latéral gauche, Tavares étant prêté sans option d'achat par Arsenal.