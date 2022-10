OM : Nuno Tavares a un souci, ça devient inquiétant !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille s'est incliné pour la troisième fois de suite en Ligue 1 ce samedi contre le RC Lens. Une défaite qui n'aura pas mis en valeur Nuno Tavares.

Arrivé en prêt en provenance d'Arsenal lors du dernier mercato estival, Nuno Tavares a vite séduit. Le latéral gauche portugais a beaucoup contribué au bon début de saison de l'OM. Mais depuis quelques semaines, le Marseillais a plus de mal à se mettre en valeur. Surtout, son déchet technique et ses lacunes défensives jouent des tours aux hommes d'Igor Tudor. Ce samedi soir contre le RC Lens, Nuno Tavares aura réalisé un match moyen, ce qui a permis aux Nordistes de jouer dans son dos. De quoi inquiéter certains fans et observateurs de l'Olympique de Marseille.

Nuno Tavares, c'est quoi le problème ?

Nuno Tavares 🇵🇹 : « Que ce soit sur ou en dehors du terrain, j’ai découvert une ville incroyable et spectaculaire. Jouer dans un stade comme le Vélodrome, c’est unique. Il y a une ambiance extraordinaire avec des supporteurs impressionnants » #TeamOM



(@QuotidienSport) pic.twitter.com/uSat1DhPsL — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 19, 2022

Le média Football Club de Marseille a collé une note de 4/10 à Nuno Tavares, reprochant au joueur prêté par Arsenal sa science tactique bancale. « Son match face à Lens a confirmé que sa période de grâce est terminée. Tout n’est pas à jeter dans sa prestation face aux Sang et Or, loin de là. Très actif (64 ballons touchés), il a été une menace constante sur son côté gauche… mais il ne réussit plus ses derniers gestes. Un seul de ses quatre centres a réellement été dangereux (40′ pour Sanchez) alors que ses frappes ont soit été contrées au dernier moment soit se sont envolées dans les virages. Il aurait d’ailleurs pu ouvrir le score d’entrée de jeu (1′) bien servi par Sanchez mais sa frappe est partie dans le Virage Sud. Avec son activité offensive il a souvent été absent en défense. Ses partenaires doivent beaucoup compenser. Un contrecoup normal après un début de saison flamboyant ? », a notamment indiqué Football Club de Marseille, qui espère revoir très vite Nuno Tavares à un meilleur niveau. Le Portugais aura l'occasion de vite rebondir et ce, dès mercredi soir sur la pelouse de Francfort en Ligue des champions. Mauvaise nouvelle pour Igor Tudor, la nouvelle blessure de Sead Kolasinac, qui ne pourra donc pas faire souffler Nuno Tavares de sitôt.