OM : Ntcham à Marseille, un indice confirme le deal !

Lundi, le Scotland Herald affirmait avec certitude que Marseille allait boucler le transfert d’Olivier Ntcham dans le courant du mois de juillet. L’international espoirs, estimé à environ 14 ME par les dirigeants du Celtic Glasgow, figure dans le viseur de l’Olympique de Marseille en cas de départ de Maxime Lopez et de Morgan Sanson. Et visiblement, tout est d’ores et déjà bouclé entre le joueur de 23 ans et la direction olympienne. La preuve avec un indice qui en dit long…

A en croire les informations du Daily Record, Olivier Ntcham a annoncé à ses dirigeants ses intentions de déménager à Marseille dans les prochains jours. Nul doute que si le joueur entreprend de telles démarches, c’est qu’il a obtenu des garanties de la part de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. « Marseille ? J'aime ce club, c'est un super club, avec de grands supporters. Ils me veulent ? Cela signifie que le travail paie ! » a par ailleurs indiqué au média britannique le joueur, qui multiplie les appels du pied à l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Preuve de sa motivation et de sa détermination à rejoindre la Provence…