OM ‍: Nouvelle offre pour Wahi, c'est le carton de l'hiver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Elye Wahi est candidat à un départ cet hiver. Les courtisans ne manquent pas pour l’international espoirs français et Galatasaray s’est rajouté à la liste des clubs qui souhaitent le recruter durant ce mois de janvier.

Malgré une saison laborieuse à Lens et six mois difficiles à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi reste un joueur très convoité sur le marché des transferts. La Premier League est notamment sur les rangs pour accueillir le numéro 9 de l’OM, remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi depuis plusieurs semaines. Bournemouth est intéressé au même titre que West Ham, qui a dégainé au cours des dernières heures une offre de prêt avec une option d’achat quasi-obligatoire de 25 millions d’euros, soit la somme déboursée par Marseille pour l’acheter à Lens en août dernier.

A en croire les informations de L’Equipe, les clubs de milieu de tableau anglais ne sont pas les seuls à surveiller avec attention la situation d’Elye Wahi. Et pour cause, Galatasaray est également sur les rangs. Depuis plusieurs jours, le club turc cherche à conclure un accord avec l’OL pour recruter Georges Mikautadze, mais les dirigeants stambouliotes ont visiblement compris qu’il ne sera pas simple de déloger l’international géorgien de la capitale des Gaules cet hiver, raison pour laquelle ils ont désormais jeté leur dévolu sur l’ancien buteur de Montpellier. Le club turc souhaite négocier avec Marseille un prêt payant assorti d’une option d’achat, dont on ne connait pas le montant et on ne sait pas si elle serait obligatoire ou pas.

Galatasaray dégaîne aussi une offre pour Wahi

De son côté, l’Olympique de Marseille souhaite garder la main dans ce dossier et refuse de céder à la pression en se laissant dicter le tempo par les offres des différents clubs intéressés. Initialement, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne voulaient pas vendre Elye Wahi et rien ne dit qu’ils ont changé d’avis. Pour les convaincre, il faudra en tout cas une offre en béton comme le souligne L’Equipe, à savoir un deal qui assure à l’OM un transfert définitif dès à présent ou au plus tard à la fin de la saison.

En ce qui concerne le prix, Marseille ne lâchera pas Elye Wahi pour moins de 25 millions d’euros, une somme qui pourrait ensuite permettre de recruter son remplaçant. Ces derniers jours, le club phocéen a notamment avancé ses pions dans le dossier Evann Guessand, auteur d’un gros début de saison avec Nice, même s’il sera difficile de convaincre le club azuréen de lâcher son meilleur buteur au mois de janvier.