OM : Non à Dembélé et Khazri, l'incroyable bug de Rudi Garcia

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OL.

Mercato, résultats sportifs… La saison de l’Olympique de Marseille est un échec, pour ne pas dire un fiasco, à tous les niveaux.

En effet, le club phocéen va terminer la saison en dehors des places européennes, et un immense chantier attend Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta à l’intersaison. Car il va falloir dégraisser cet effectif composé en majorité de trentenaires, ce qui ne sera évidemment pas chose aisée. Dans le viseur des supporters, Rudi Garcia ne sera certainement plus là pour imposer ses choix au mercato.

Et ce n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour Marseille dans la mesure où, selon France Football, l’ancien technicien de la Roma n’a pas vraiment eu le nez creux l’été dernier. En effet, le magazine affirme que Rudi Garcia a refusé les services de Moussa Dembélé, pourtant offert sur un plateau d’argent par Andoni Zubizarreta, avant que l’Olympique Lyonnais ne fasse son apparition dans le dossier et rafle la mise le 31 août. La suite, on la connaît : l’international espoirs français, buteur au Vélodrome dimanche, a inscrit 14 buts cette saison. Par ailleurs, Wahbi Khazri, 13 buts en 2018-2019, a également été refusé par un Rudi Garcia ayant préféré Nemanja Radonjic dans le secteur offensif.