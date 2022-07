Memphis Depay et l'OM, balle de match !

Dans : OM.

Depuis son arrivée au Barça l'été dernier, Memphis Depay ne trouve pas vraiment sa place. L'ancien de l'OL pourrait même déjà partir.

Memphis avait un rêve assumé : celui d'évoluer dans l'un des meilleurs clubs de la planète et de s'y imposer. Pour le moment, on peut dire que le contrat est à moitié rempli. En effet, Memphis évolue au Barça mais n'est pas considéré comme un titulaire par Xavi. Il faut dire que l'ancien Gone avait été recruté par Ronald Koeman et que son compatriote n'a pas fait long feu en Catalogne. Publiquement, Memphis s'affiche toujours très concerné par le Barça et compte bien jouer des coudes pour s'y imposer la saison prochaine. Problème, les signaux qui lui sont envoyés ne sont pas forcément bons. En effet, Ousmane Dembélé va prolonger et Raphinha va sans doute arriver la semaine prochaine. Des joueurs offensifs qui feront encore un peu plus d'ombre à Memphis.

Memphis et le Barça, problème en vue !

🔴 Memphis Depay voudrait rester au FC Barcelone et l'aurait fait savoir à sa direction.



Pour le moment, comme l'indique Mundo Deportivo, la direction du Barça ne pense pas forcément à vendre le Néerlandais, apprécié dans le club et dans le vestiaire. Mais en fin de contrat en 2023, Memphis va devoir prochainement prendre une décision sur son avenir, même s'il souhaite rester à l'heure actuelle. Le média espagnol rajoute qu'en cas de départ, le Néerlandais devra partir dans le cadre d'un transfert sec. Les finances catalanes sont dans le rouge et hors de question pour le FC Barcelone de ne pas récolter une indemnité de transfert. Le cas le plus probable serait donc une prolongation de contrat cet été pour ne pas perdre un autre joueur en fin de bail l'hiver prochain. Estimé aux alentours des 20 millions d'euros, Memphis est notamment surveillé de près par des formations de Ligue 1. Son ancien club, l'OL, mais surtout l'OM, pourraient passer prochainement à l'action pour le récupérer. En cas de retour en Ligue 1, tout porte à croire néanmoins que Depay devra faire des efforts sur son salaire, lui qui touche plus de 4,5 millions d'euros par saison au Barça. S'il reste en Liga, il faudra en revanche se battre pour une place dans le onze de départ. Le tout à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.