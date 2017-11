OM : Njie in, Mitroglou out... Riolo suggère ses choix à Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Caen, l’attaque de l’Olympique de Marseille a brillé de mille feux. Pourtant, la majorité des observateurs n'a pas épargné Kostas Mitroglou, auteur du 4e but olympien mais qui a beaucoup gâché avant de tromper Rémy Vercoutre. L’international grec, auteur de deux réalisations en quatre matchs de Ligue 1, doit-il être le titulaire indiscutable de l’attaque phocéenne ? Daniel Riolo a un avis très tranché à ce sujet. Selon le journaliste de RMC, c’est Clinton Njie qui devrait occuper la place de l’ancienne star de Benfica. De plus, celui qui fait entendre ses opinions dans l’After Foot estime que Morgan Sanson doit définitivement être installé au poste de meneur de jeu à la place de Dimitri Payet.

Sanson meilleur que Payet, « c’est évident » pour Riolo

« Je crois que dire aujourd’hui que Morgan Sanson est meilleur que Payet, c’est évident. Cela ne doit choquer personne. Il donne plus de vitesse, plus de solutions, il propose plus de chose. Sanson est aussi parfait dans un 4-3-3 dans un triangle inversé. Rudi Garcia aime bien Payet, même si l’international français n’est pas pote avec tout le monde. C’est le gros transfert, la tête de gondole du projet. Cela doit être résolu avec Sanson à la place de Payet. Pour le reste, l’équipe ne bouge pas sauf pour un poste, celui de l’attaquant. Mitroglou a coûté de l’argent, ils sont obligés de le faire jouer. Mais selon moi, Clinton Njie reste le meilleur buteur du club en L1 » a-t-il expliqué avant de proposer son onze type idéal de l’OM. « Si je suis Garcia je le mets lui car il va vite. Njie je pense que c’est la solution. Ocampos – Njie – Thauvin avec derrière Sanson – Gustavo – Anguissa, c’est la solution de l’OM, c’est la bonne compo selon moi » a lancé le journaliste de RMC.

Une proposition qui va alimenter le débat à Marseille, où Dimitri Payet est adoré par beaucoup de supporters et où la combativité de Kostas Mitroglou pousse les fans à lui laisser sa chance. D’autant que son efficacité est pour l’instant loin d’être ridicule sur un plan purement statistique.

Le onze idéal de l'OM selon Daniel Riolo : Mandanda, Sakaï, Rami, Abdennour, Amavi, Luiz Gustavo, Zambo-Anguissa, Thauvin, Sanson, Ocampos, Njie.