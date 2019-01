OM : Niang interdit à Balotelli de râler à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Questionné sur l'arrivée de Mario Balotelli du côté de l'Olympique de Marseille, Mamadou Niang s'est montré emballé... à une seule condition.

Mamadou Niang sait ce que c'est d'être le grand attaquant du club phocéen. Il l'a été pendant plus de cinq saisons, entre 2005 et 2010. Une période durant laquelle il a marqué 100 buts en 227 matchs. Autant dire que l'actuel dirigeant de l'Athlético Marseille connaît le chemin à suivre pour qu'un buteur réussisse à l'OM. Le Sénégalais de 39 ans n'a donc pas hésité à briefer Mario Balotelli, fraîchement arrivé à Marseille, où l'Italien pourrait endosser le costume de sauveur durant ses six mois de contrat.

« Balotelli à l'OM ? Oui, ça peut être une bonne idée, s'il se met tout de suite dans la mentalité à Marseille. Il faudra qu'il soit vaillant et combattant. S'il joue comme les derniers matchs qu'il a fait avec Nice, c'est sûr que ça va être compliqué pour lui, parce que les supporters ne vont pas le louper. Une balle en profondeur, il faudra qu'il y aille, il ne faudra pas râler. Il devra aussi encourager ses partenaires, se battre pour l'équipe tout simplement. S'il est dans cet état d'esprit, il se mettra le public dans la poche. Mais par contre, s'il est dans l'état d'esprit inverse, là, il peut se mettre le public à dos, et ça peut vite devenir compliqué pour lui », a détaillé, sur Canal+, Niang, qui estime donc que Super Mario devra mouiller le maillot de l'OM pour briller, et relancer ainsi une carrière en perte de vitesse. S'il veut retrouver l'effectif d'un très grand club européen à l'avenir, Balotelli n'aura pas d'autre choix que de carburer à Marseille, où le podium en L1 est érigé en priorité vitale.