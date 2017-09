OM : Neymar, Cavani… Marseille se moque gentiment du PSG

Après d’être disputés un penalty contre l’Olympique Lyonnais (2-0) dimanche, les attaquants du Paris Saint-Germain Edinson Cavani et Neymar ont provoqué de très nombreuses réactions.

Qui est responsable de ces tensions ? Tout le monde ou presque a déjà donné son avis sur la question. Et maintenant, c’est au tour du rival du PSG… En effet, l’Olympique de Marseille a réagi à cette polémique à sa manière. Sur la version anglaise de son compte Twitter, le club phocéen s’est moqué des Parisiens en publiant une photo de Florian Thauvin et Maxime Lopez avec une légende insolite. « Clash à l'OM... Tu tires le penalty. Non, c'est toi ! Non, toi ! Non... c'est toi ! », s’est amusé Marseille, qui a également son lot de problèmes avec la colère de ses supporters.

Clash at OM... ????



- "You take the penalty"

- "No, you take it!"

- "No, you!"

- "No... you take it!" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt