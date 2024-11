OM ‍: Neal Maupay martyrise Elye Wahi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Titulaire contre Nantes, Neal Maupay a montré de très belles choses. Du côté de l'OM, c'est Elye Wahi qui va payer au prix fort l'addition.

En s’imposant dimanche soir à Nantes (1-2), l’Olympique de Marseille est reparti du bon pied en Ligue 1, l’OM revenant même à hauteur de l’AS Monaco au classement. Une semaine après la déroute face au PSG, Roberto De Zerbi et ses hommes avaient retrouvé le sourire en repartant de la Beaujoire. Artisan de de cette victoire, Neal Maupay a non seulement ouvert le score pour l’OM, mais il a également proposé de nombreuses solutions offensives. Un contraste énorme avec les différentes prestations d’Elye Wahi, remplaçant contre les Canaris et qui n’a pas quitté le banc phocéen. Forcément, cela remet en cause le rôle de numéro 1 qu’avait l’ancien attaquant Lensois depuis le début de la saison. Et ce lundi, Roberto De Zerbi est salué pour cette décision de faire de Neal Maupay son titulaire. Dans l'After, sur RMC, on estime que cette fois il n'y a plus aucun doute à avoir pour l'entraîneur de l'OM.

Maupay envoie Wahi sur le banc de l'OM

S'exprimant sur cette concurrence entre les deux attaquants arrivés à l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato d'été, Florent Gautreau est très direct. « Dans l’effectif actuel de l’OM, c’est une évidence que Maupay est le meilleur choix. Quand De Zerbi a dit que Wahi était le numéro 1, on se doute bien qu’il y avait les dirigeants qui lui ont dit d’essayer quand même de lui redonner de la confiance. Mais à l’OM, il y a une dimension supplémentaire de pression psychologique que Maupay est prêt à affronter. Mais même techniquement, dans les gestes d’un attaquant, aujourd’hui, il est meilleur que Wahi. Maupay a pris du muscle du côté de la Premier League, dans les circuits, dans l’intelligence, il est au-dessus », fait remarquer le journaliste de RMC, qui n'est pas le seul à avoir cet avis assez définitif sur la concurrence entre Elye Wahi et Neal Maupay.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neal Maupay (@nealmaupay)

Dans L'Equipe, l'attaquant de 28 ans obtient la note de 7 sur 10 après sa prestation à Nantes avec une appréciation qui en dit long : « Il a fait ce que Wahi fait trop peu ». Et comme si cela ne suffisait pour faire de Neal Maupay le chouchou des supporters de l'OM, ce dernier, fidèle à ses habitudes quand Marseille gagne, a chambré Nicolas Pallois qui avait confié sur DAZN que Maupay était « court sur pattes ». Quelques heures après le coup de sifflet final, celui qui a ouvert le score contre Nantes a mis en ligne une célèbre vidéo de Tyson Fury se moquant de son adversaire, en le traitant notamment de débile. De quoi faire le bonheur des fans de Marseille, tandis que du côté d'Elye Wahi, on a probablement compris que rien ne sera simple pour cette première saison à l'OM.