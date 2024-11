L1 ‍: Une victoire dans la douleur pour l'OM à Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

10e journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - Olympique de Marseille : 1-2.

Buts : Kadewere (39e) pour Nantes ; Maupay (24e) et Greenwood (61e) pour l’OM.

Non sans mal, l’Olympique de Marseille a ramené une victoire précieuse de Nantes (2-1) pour faire oublier le Classique et reprendre sa marche en avant.

Une semaine après avoir subi la foudre du PSG au Vélodrome, le club phocéen voulait impérativement se racheter pour au moins garder sa place sur le podium de la L1. Après un début de match plein de maîtrise et une grosse occasion de Greenwood stoppée par Lafont (7e), l’OM ouvrait logiquement la marque avant la demi-heure de jeu ! Très actif sur son côté gauche, Rowe envoyait un centre puissant que Maupay, seul au deuxième poteau dans le dos de Pallois, n’avait plus qu’à pousser au fond d’un tacle rageur pour donner l’avantage à Marseille (0-1 à la 24e). Par la suite, les Phocéens poussaient, mais la tête défensive de Mohamed trouvait la barre (29e). Un petit tournant, sachant que l’équipe de De Zerbi perdait ensuite un peu le fil. Après un bon arrêt de Rulli face à Kadewere (36e), l’attaquant nantais égalisait quelques instants plus tard. Sur un bon service de Coco, l’international zimbabwéen reprenait de volée du gauche pour trouver le petit filet opposé du gardien argentin (1-1 à la 39e). Tout était donc à refaire pour les Marseillais à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient et Marseille remettait son sort dans le talent de Greenwood. Servi par Luis Henrique dans l’axe aux 20 mètres, l'attaquant anglais éliminait Douglas Augusto avant de placer une frappe précise du gauche à ras du poteau pour tromper un Lafont trop court (1-2 à la 61e). Mais comme en première, ce but marseillais réveillait les Canaris, qui se procuraient de belles opportunités par l’intermédiaire de Mohamed (64e), qui butait sur la tête de Rulli, et surtout Kadewere (67e), qui loupait son face-à-face en tirant largement au-dessus de la cage marseillaise après une bourde du duo Rabiot-Kondogbia. Deux alertes sans conséquence. En fin de match, Rabiot n’était pas loin de mettre l’OM à l’abri, mais son tir trouvait le poteau (83e). La rencontre se terminait ainsi avec un succès 2-1 pour Marseille.



Grâce à cette victoire, l’OM de De Zerbi remonte à la deuxième place de la L1. À six points du PSG, toujours solide leader, Marseille double effectivement un Monaco au ralenti. De l’autre côté du tableau, le FCN d’Antoine Kombouaré continue sa descente aux enfers. Incapable de gagner le moindre match depuis la fin du mois d’août, le club jaune et vert enchaîne une troisième défaite en quatre matchs. Quatorzième, Nantes n’a désormais plus aucune avance sur la zone rouge.