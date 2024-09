OM ‍: Neal Maupay chambre l'OL, il est sans pitié

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Victoire de l'OM sur le terrain de l'OL dans un scénario dingue, et Neal Maupay en a immédiatement profité pour s'en prendre à l'autre Olympique.

Cela risque de chambrer dur dans les prochaines semaines entre l’OM et l’OL. Malgré un scénario qui semblait favorable, Lyon s’est écroulé dans une folle fin de match et a permis à Marseille de s’imposer au Groupama Stadium. Une victoire 3-2 avec deux buts dans les arrêts de jeu, un de chaque côté, et une joie forcément décuplée de s’imposer à Lyon en ayant disputé tout le match à 10 contre 11. Les célébrations ont été nombreuses, et l’attaquant marseillais Neal Maupay n’a pas mis longtemps à s’en amuser sur ses réseaux sociaux, lui qui adore les provocations.

Il a ainsi pris une bouteille d’eau siglée OL pour signifier qu’il « buvait » le club lyonnais, ou plutôt son seum ou ses larmes, selon les interprétations. Un message qui a bien évidement fait exploser de rire les fans de l’OM, et a provoqué une rage décuplée du côté des Lyonnais, qui n’avaient pas besoin de ce clin d’oeil pour être agacés par la défaite de leur équipe dans un tel scénario. Maupay, qui s’était déjà mis une bonne partie de l’Angleterre à dos avec ses sorties fracassantes sur les réseaux sociaux et son attitude provocatrice sur les terrains ou avec ses propres supporters comme avec Everton, fait en tout cas une entrée remarquée en Ligue 1. Sur le terrain comme en dehors.