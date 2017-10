OM : Nasri ne voulait pas salir son image à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Lors du dernier mercato estival, Samir Nasri a bel et bien été contacté par l'Olympique de Marseille... en vain à cause d'un blocage financier, mais pas que.

Après une dernière saison compliquée entre Manchester City et un prêt au FC Séville, Samir Nasri cherchait à relancer sa carrière l'été dernier alors qu'il venait d'avoir 30 ans. Au final, et après plusieurs semaines de négociations, le milieu offensif s'est engagé pour deux ans avec le club turc d'Antalyaspor le 20 août. Mais pendant ce mercato, Nasri aurait très bien pu revenir à l'OM, son club formateur avec lequel il s'est révélé jusqu'en 2008. Sauf que les discussions ont échoué à cause d'un choix de l'entraîneur Rudi Garcia, qui a refusé d'investir sur cet ancien de la maison phocéenne.

« On a eu des discussions avec l'OM cet été, mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Le coach avait dit que ce n'était pas dans son budget, voilà. Intéressé ? Je ne sais pas... Pourquoi pas, peut être pour me rapprocher de ma famille un petit peu. Mais après je ne sais pas, non... Un retour, ce n'est jamais bon. Il vaut mieux laisser une bonne image, on ne sait jamais comment se passe le retour (rires). Si tu reviens et tu es mauvais, ce n'est pas l'idéal... », a lancé, sur le Canal Football Club, Nasri, qui est en effet un enfant de la cité marseillaise, où on n'a pas oublié non plus qu'il avait quitté le club très tôt dès que l'offre d'Arsenal s'est présentée en 2008.

