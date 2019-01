OM : Nantes tente un deal gagnant-gagnant avec l'OM pour Germain !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Désireux de renforcer son secteur offensif dans cette dernière ligne droite du mercato, le FC Nantes piste bel et bien Valère Germain. Une opération qui se télescope malheureusement avec la dramatique actualité du jour.

En effet, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne laisse pas insensible l’état-major du club de Loire-Atlantique, qui réfléchit depuis plusieurs jours sur la manière de s’offrir l’ex-buteur de Nice, au salaire très imposant. Et à en croire les informations de La Provence, c’est un prêt qui semble être la solution privilégiée par Waldemar Kita. Reste à savoir si Marseille sera tenté par cette formule, le FC Nantes n’ayant pas les moyens de prendre en charge l’intégralité des émoluments du joueur…

« Waldemar Kita aimerait l'offrir aux supporters de Nantes et à Vahid Halilhodzic, encore tourneboulé par le départ d’Emiliano Sala à Cardiff. Les Canaris voient en Germain le remplaçant idéal. Ils aimeraient l'enrôler sous la forme d'un prêt et seraient prêts à prendre en charge une partie du salaire de l'Olympien jusqu'à hauteur de 150 000 euros » explique le quotidien régional. Pour rappel, Valère Germain touche aux alentours de 300 000 euros bruts mensuels à l’Olympique de Marseille. Du côté de l’état-major phocéen, on privilégierait évidemment un transfert sec, mais cette économie salariale, même partielle, durant la seconde partie de saison, pourrait tout de même être vue d’un bon œil à l’heure où les négociations sont sur le point d’aboutir avec un certain Mario Balotelli.