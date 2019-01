OM : Balotelli doit signer ce mardi, Marseille se méfie d'un dernier coup tordu !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Tout le monde semble d'accord, la signature de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille doit intervenir ce mardi, l'OM et Nice ayant déjà trouvé un deal, les ultimes détails étant négociés avec Mino Raiola. Oui mais voilà, Jacques-Henri Eyraud a compris à ses dépens l'été dernier qu'il ne fallait jurer de rien tant que l'attaquant italien n'a pas paraphé son nouveau contrat avec l'OM. Et le patron de l'Olympique de Marseille se méfie désormais de l'agent de Mario Balotelli, puisque si ce dernier n'avait que quelques primes à négocier avant de dire banco au club phocéen et que les choses devaient être réglées lundi...mais cela n'a pas été le cas.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on se demande même si de son côté, le rusé représentant de Mario Balotelli ne tente pas de trouver une offre supérieure en faisant miroiter ce que l'OM a déjà promis au joueur de l'OGC Nice. Et si JHE pense que tout va se finaliser ce mardi, Rudi Garcia ayant même déjà parlé avec Super Mario afin de connaître sa forme physique du moment, l'Olympique de Marseille travaille encore sur un plan B si la transaction pour faire venir Mario Balotelli capotait encore une fois, comme la saison passée. Allez Mario pas de blague cette fois, les maillots floqués sont vraiment prêts...