OM : Mystérieux ou à la ramasse, Marseille n'a toujours pas son attaquant

Après les signatures du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille espère recruter un attaquant. Mais pour le moment, aucune piste n’est vraiment avancée.

L’entraîneur André Villas-Boas a prévenu, la suite du mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce plus difficile. Le club phocéen souhaite encore attirer un latéral gauche et surtout un attaquant, le tout avec une enveloppe très limitée. On peut dire que la mission confiée au directeur sportif Pablo Longoria n’est pas simple. D’autant que le coach portugais se montre particulièrement pointilleux dans ses choix. C’est effectivement l’information récoltée par Jean-Charles De Bono qui constate que la direction n’a avancé sur aucun dossier.

« J’ai cherché, mais pour le moment il n’y a rien de concret qui ressort, a confié le consultant de Football Club de Marseille. Il y a beaucoup de noms qui circulent… On le sait, Villas-Boas ne veut pas se tromper. Il cherche "la perle rare"… Donc il va être obligé d’attendre. Cette année, le mercato est beaucoup plus long, donc le club va prendre son temps. Mais pour l’instant, il n’y a vraiment rien qui ressort. C’est certain que ça ne sera pas Max-Alain Gradel, qui a signé à Sivasspor. On ne peut s’en tenir qu’à ce qu’a déjà annoncé Villas-Boas : ça sera sûrement un prêt, une fin de contrat, et ça pourra être un joueur expérimenté. Ça dépendra aussi des départs… » Reste à savoir si l'OM n'a vraiment aucune piste concrète ou si le club cache bien ses démarches. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé du Rémois Boulaye Dia.