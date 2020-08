OM : Reims ouvre la porte à Marseille pour Boulaye Dia

Dans : OM.

Trouver l’attaquant capable d’apporter puissance, profondeur et efficacité au secteur offensif de l’OM, telle est la mission des dirigeants olympiens pour la dernière recrue majeure du marché des transferts.

Le profil est cerné, avec un joueur capable de jouer en pointe mais aussi si possible sur un côté si jamais Dario Benedetto venait à conserver son statut de titulaire. Tout semble correspondre à une cible de longue date : Boulaye Dia. L’attaquant du Stade de Reims, qui avait impressionné au Vélodrome lors de la 1ère journée de Ligue 1 en 2019-2020, n’a pas quitté le viseur des recruteurs phocéens. André Villas-Boas l’apprécie grandement, et il a transmis cet intérêt à son nouveau « Head of Football » Pablo Longoria. Ce dernier a pris en mains le dossier de l’attaquant natif d’Oyonnax, qui pose quelques problèmes à l’OM.

En effet, Dia se sent très bien à Reims et entend continuer sa carrière dans un club qui lui a donné sa chance alors qu’il se faisait remarquer à Jura Sud. En plus de cela, le club champenois entend récupérer 10 ME, pour un buteur de 23 ans qui a aussi tapé dans l’oeil de Rennes et de Brighton. Mais dans les premières discussions, l’OM a toutefois appris une bonne nouvelle note La Provence. En effet, Reims est prêt à discuter des conditions d’un transfert avec un paiement échelonné, ce qui conviendrait beaucoup mieux aux finances de l’OM, qui doit encore vendre pour équilibrer ses comptes, ce qui est loin d’être le cas actuellement. Une ouverture qui montre que l’aura de l’OM, et sa présence en Ligue des Champions, peuvent encore faire basculer ce dossier en faveur du club provençal, même s’il faudra forcément investir pour recruter Boulaye Dia, qui ne viendra pas pour zéro euro contrairement à Balerdi et Gueye jusqu’à présent.