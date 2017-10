OM : Morgan Sanson futur Pirlo ? On veut y croire à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis plus de trois semaines maintenant, Rudi Garcia a changé son fusil d’épaule, passant de son 4-3-3 fétiche à un 4-2-3-1 plus solide et plus efficace.

Ce changement de système a fait des heureux, comme André-Franck Zambo-Anguissa ou encore Lucas Ocampos, mais également des perdants. Maxime Lopez en fait parti, Morgan Sanson aussi. Meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière, l’ancien milieu de terrain de Montpellier a été testé (sans grand succès) au poste de milieu gauche contre Konyaspor et Salzbourg en Europa League.

Un avenir bouché au poste de n°10 ?

Et si finalement, l’avenir du joueur recruté pour 10ME l’hiver dernier, se situait au côté de Luiz Gustavo dans un rôle plus défensif ? A Marseille, on veut y croire, d’autant que le joueur pourrait profiter de l’absence de Luiz Gustavo à Strasbourg pour évoluer à ce poste. « Cette possible titularisation aux côtés de Zambo Anguissa à Strasbourg est donc une main tendue qu'il ne refusera pas. Peut-il faire le job ? Peut-il imiter Pirlo ? Car, même s'ils n'ont pas le même jeu, le meneur de jeu italien, qui avait du mal avec la concurrence de Rui Costa au poste de numéro 10 (le Payet de l'époque au Milan AC) avait été replacé avec succès à la récupération par Carlo Ancelotti » fait remarquer Le Phocéen.fr, qui a peut-être trouvé la bonne formule pour permettre à Morgan Sanson de briller dans la cité phocéenne. Reste à voir si Rudi Garcia, qui peut aussi compter sur Boubacar Kamara ou Grégory Sertic dans ce secteur de jeu, tentera l’expérience…