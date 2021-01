OM : Mitroglou se fout de Marseille, le vestiaire n'en peut plus

Dans : OM.

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison, Kostas Mitroglou a une attitude qui commence à agacer ses coéquipiers.

A force de ne plus le voir, on a presque oublié que Kostas Mitroglou est toujours dans l’effectif d’André Villas-Boas, lequel ne compte plus sur l’attaquant grec. Et même s’il fait des miracles, Pablo Longoria n’a pas réussi à refourguer Mitroglou à l’entame des six derniers mois du contrat de ce dernier. Si le joueur de 32 ans n’est pas du genre à s’énerver, le fait qu’il soit payé 4ME par an commence à sérieusement le rendre nettement moins sympathique au regard de ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille. Même si le joueur recruté pour 15ME au Benfica Lisbonne en 2017 n’a tué personne pour avoir ce salaire, c’est l’attitude de l’attaquant qui commence à sérieusement agacer. Selon La Provence, dans le vestiaire et même au niveau du staff de l’OM, Kostas Mitroglou n'est plus le bienvenu.

Car l’international grec semble avoir décidé qu’il ne fallait plus réellement forcer jusqu’à la fin de son engagement à Marseille. « La présence du Grec Kostas Mitroglou, bien mieux rémunéré que la majorité de ses partenaires, dérange de plus en plus de monde à La Commanderie. Le banni grec, toujours plus nonchalant, ne fait pas grand-chose à l’entraînement à part attendre que l’horloge tourne... », explique le quotidien régional au sujet de Mitroglou. Malgré cela, on voit mal comment l'Olympique de Marseille pourra en finir avec l'attaquant, aucun club n'étant candidat pour l'accueillir dès ce mois de janvier. Les vacances phocéennes de Kostas Mitroglou vont donc durer jusqu'en juin prochain au frais de l'OM, ce qui ne changera pas grand-chose même si forcément cette attitude n'est pas vraiment à l'honneur du joueur.