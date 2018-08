OM : Mitroglou pourrait retourner se faire voir chez les Grecs au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Arrivé à l'Olympique de Marseille dans les ultimes heures du mercato 2017 moyennant 15ME, Kostas Mitroglou n'a finalement pas eu un rendement si mauvais que cela sous le maillot de l'OM. L'attaquant grec étant plutôt efficace lorsque Rudi Garcia lui a laissé sa chance. Mais ce vendredi, l'hypothèse d'un départ de Kostas Mitroglou est évoquée dans la presse de son pays, où on lui a même déjà trouvé un point de chute d'ici le 31 août prochain.

En effet, alors que l'Olympique de Marseille est toujours en quête d'un grand attaquant, le nom de Kostas Mitroglou circule du côté de l'Olympiakos. Le club du Pirée envisagerait en effet de faire de l'attaquant phocéen le remplaçant de Karim Ansarifard si ce dernier devait quitter la formation grecque pour rejoindre le Besiktas, comme cela est de plus en plus évoqué. L'affaire est donc loin d'être faite, surtout que les supporters marseillais ont fini par apprécier les performances et le comportement exemplaire de Kostas Mitroglou.