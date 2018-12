OM : Mitroglou n'est pas décidé à quitter Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato.

Avec l’Europa League en moins dans son calendrier, l’Olympique de Marseille risque d’alléger son effectif cet hiver.

Certains joueurs décevants et peu utilisés seront probablement poussés vers la sortie, à commencer par Kostas Mitroglou (30 ans) qui n’a pas saisi les chances laissées par Rudi Garcia. L’entraîneur olympien a donc fini par perdre patience, lui qui n’hésite plus à titulariser des milieux offensifs en pointe, ou à relancer Clinton Njie. A l’approche du mercato hivernal, le message est on ne peut plus clair pour celui qui n’a plus marqué depuis près de deux mois…

Et pourtant, l’ancien joueur de Benfica n’a visiblement pas compris les intentions du club phocéen. Selon les informations de La Provence, « son entourage martèle qu’il ne partira pas cet hiver ». Il faut dire que Mitroglou n’a pas encore reçu d’offre sur le marché des transferts. Ce qui n’a pas l’air de l’inquiéter. Visiblement, l’avant-centre aux trois buts en Ligue 1 s’estime capable d’inverser la tendance et de relancer son compteur. Reste à savoir si Garcia lui en donnera la possibilité.