OM : Mitroglou, même Villas-Boas ne peut rien en faire

Dans : OM.

Prêté au PSV Eindhoven cette saison, Kostas Mitroglou effectuera son grand retour à l’OM lors du prochain mercato estival.

Incapable de s’imposer à Galatasaray lors de la première partie de saison et en difficulté au PSV Eindhoven depuis son arrivée aux Pays-Bas début janvier, l’international grec va revenir à Marseille, où il a un encore un an de contrat à honorer. Et chez certains supporters, on se demande si avec un entraîneur comme André Villas-Boas, qui est parvenu à relancer certains joueurs comme Jordan Amavi ou Dimitri Payet, Kostas Mitroglou pourrait renaître de ses cendres tel le Phénix. Invité du Talk Show du Phocéen, Pierre Maturana a rapidement mis à la poubelle cette mauvaise idée, indiquant qu’il était nécessaire pour Marseille de vendre au plus vite Mitroglou afin de recruter une vraie doublure à Dario Benedetto.

« Villas-Boas est-il capable de relancer Benedetto ? Villas-Boas est un magicien mais pas à ce point-là. Non, je pense que Mitroglou, il faut l’oublier et aller chercher un autre profil. Il faut aller chercher un joueur capable de bouger notre ami Benedetto qui est en train de patiner un petit peu. C’est une saison d’adaptation pour lui mais l’année prochaine, il faudra le bouger davantage, il devra faire plus que ce qu’il fait actuellement. A mon avis, il n’y aura pas des mille et des cent pour recruter un avant-centre donc il faut se concentrer sur Benedetto, le faire progresser et aller chercher un petit jeune en parallèle pour le suppléer » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, pour qui Marseille doit se débarrasser dès que possible de l’imposant salaire de Kostas Mitroglou, un joueur impossible à relancer en Provence selon lui. Reste à voir qui sera intéressé par le Grec, qui multiplie les échecs ces dernières années en Europe...